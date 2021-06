Eva Benetatou hat ihr erstes Baby bekommen

Es ist ein Junge: Eva Benetatou ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die frühere "Bachelor"-Kandidatin veröffentlichte auf Instagram ein süßes Foto.

Das Baby-Füßchen mit Namensschild liegt in der Hand der Mama: Ex-"Bachelor"-Kandidatin und Influencerin Eva Benetatou hat am Samstag Nachwuchs bekommen – und macht die frohe Kunde per Instagram öffentlich. "Willkommen auf der Welt – George Angelos" schrieb die gebürtige Griechin unter das Foto und ergänzte den Satz mit einem Herzchen. "Am 26.06. hast du das Licht der Welt erblickt. Mein 'Für immer' bis in die Ewigkeit", schrieb Benetatou weiter.

Emotional hat die junge Mutter die Geburt des Sohnes offenbar stark mitgenommen: "Noch nie war ich so glücklich, so verliebt und verletzlich zur gleichen Zeit." Dabei richtete die 29-Jährige auch Zeilen an den kleinen George Angelos selbst: "Du bist mein Wunder auf Erden, all mein Glück und mein ganzer Stolz."

Sie schreibe diese Zeilen unter Tränen – unter Tränen der Freude – ergänzte Benetatou. Ihre Liebe zu ihm ließe sich nicht in Worte fassen. Benetatous Posting endet mit einem Versprechen: "Ich weiß nur eins, ich werde dich für immer bedingungslos lieben, dich hüten und beschützen und für immer dein Fels sein." Darunter setzte sie unter anderem die Hashtags #welcomebaby und #motherhood. Vater des Kindes ist Evas Ex-Verlobter Chris Broy. Er teilte das Foto in seiner Instagram-Story und schrieb an seinen Sohn gerichtet: "Ich werde immer über dich hüten und dich beschützen."

Unter dem Bild finden sich zahlreiche Glückwünsche von Fans und Wegbegleitern. Auf Instagram hatte sich die Geburt des Kindes lange angekündigt. Auf vielen Bildern posierte Eva Benetatou mit ihrem runden Schwangerschaftsbauch. 2019 gab die Flugbegleiterin für die RTL-Datingshow "Der Bachelor" ihren Beruf auf, im Kampf um das Herz von Andrej Mangold erreichte sie jedoch nur den zweiten Platz.