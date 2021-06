Donna Leon – Das goldene Ei: ARD wiederholt zwei Brunetti-Fälle

2019 ermittelte Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) in seinem letzten Fall "Stille Wasser". Was den Fans der "Donna Leon"-Reihe seither bleibt, sind die Wiederholungen, die das Erste regelmäßig zeigt. So wie nun "Das goldene Ei", den 22. Brunetti-Fall, der als Roman auf Deutsch 2014 erschien und im selben Jahr verfilmt wurde. Allerdings ist der Krimi nicht unbedingt der stärkste Film der Reihe. Die Story, in der es um die Verhinderung eines Erbes geht, ist von allzu groben Klischees durchsetzt.