Courteney Cox litt unter fehlender "Emmy"-Nominierung

Rund 17 Jahre nach dem Ende der Kult-Serie "Friends", die von 1994 bis 2004 über die Fernsehbildschirme flimmerte, ist der Hype um Ross Geller, Rachel Green, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani und Phoebe Buffay ungebrochen. Erst vor wenigen Wochen verfolgten Millionen Fans das große TV-Special "Friends: The Reunion". Bis heute zählt die Serie zu den beliebtesten Sitcoms der Welt und auch die Kritiker zeigten sich damals überzeugt von den schauspielerischen Leistungen der sechs Hauptdarsteller.

Insgesamt 153 Nominierungen und 56 Auszeichnungen konnte "Friends" über zehn Staffeln hinweg verbuchen. Auch die Hauptdarsteller wurden mehrfach geehrt, unter anderem mit zahlreichen "Emmy"-Auszeichnungen. Eine ging dabei allerdings stets leer aus: Courteney Cox, die in der Serie die neurotische, aber liebenswürdige Köchin Monica Geller spielte. In einem Interview mit US-Talkmaster Howard Stern sprach die 57-Jährige nun zum ersten Mal darüber, wie es sich anfühlte, als ihre Kollegen Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow über die Jahre hinweg alle eine Nominierung erhielten.

"Ja, es hat mich immer verletzt. Als jeder einzelne Darsteller außer mir nominiert war, hat das definitiv meine Gefühle verletzt", so Cox in dem Gespräch. "Ich habe mich für alle gefreut, und dann, als letztendlich klar war: 'Oh, ich bin die Einzige?' Das tat weh." Als Kudrow (1998) und Aniston (2002) letztendlich sogar ausgezeichnet wurden, sei sie sehr glücklich für ihre Schauspielkolleginnen gewesen. "Ich möchte, dass sie gewinnen. Ich wollte noch nie jemanden etwas wegnehmen."