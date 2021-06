Schneewittchen-Film: Rachel Zegler spielt die Hauptrolle

Nocheine Realverfilmung: 2022 soll "Schneewittchen und die sieben Zwerge" gedreht werden. In der Hauptrolle: Rachel Zegler, die bald in "West Side Story" ihr Leinwanddebüt geben wird.

Die Haut weiß wie Schnee, die Lippen rot wie Blut und das Haar schwarz wie Ebenholz: Nicht nur Märchen-Kenner wissen, dass es sich bei dieser Beschreibung nur um Schneewittchen handeln kann. So oder ähnlich wird voraussichtlich bald Rachel Zegler auf der Leinwand zu bewundern sein. Die US-amerikanische Schauspielerin wird in der Realverfilmung von Disneys Zeichentrick-Klassiker "Schneewittchen und die sieben Zwerge" (1937) die Hauptrolle übernehmen, wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" vermeldete.