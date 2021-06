Switzerland's next Topmodel: Larissa Marolt wird Jurorin

Durch "Germany's next Topmodel" startete Larissa Marolt eine TV-Karriere, die u.a. in ihrer denkwürdigen Teilnahme beim "Dschungelcamp" gipfelte. Nun kehrt sie zurück zu ihren Wurzeln.

Aus dem deutschsprachigen Unterhaltungsfernsehen ist Larissa Marolt schon lange nicht mehr wegzudenken: Ob bei Reality-Formaten wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (2014) oder in Serien wie der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" – seit ihrem Sieg bei "Austria's next Topmodel" im Jahr 2009 und ihrer darauffolgenden Teilnahme an "Germany's next Topmodel" stand Larissa Marolt schon vor so mancher Kamera. Nun, zwölf Jahre später, kehrt Marolt zum "Topmodel"-Format zurück. Allerdings in einer anderen Funktion.