Marie Nasemann sauer wegen "Mom Shaming" auf Instagram

In der anonymisierten Mitteilung heißt es: "Hallo Marie, ich kenne Dich nicht, aber ich würde gerne nachvollziehen können, wie man sich so lang und so sehr ein Kind wünschen kann, um es dann mit einem Jahr in die Kita zu stecken." Die Schreiberin fährt fort: "Ich weiß, Du bist ne Businessfrau, aber ich dachte, Du willst so sehr Mutter sein." Ein Kind, glaubt die Verfasserin, lerne am meisten, "wenn seine Eltern ihm erst mal viel zeigen und viel mit ihm unternehmen". Zum Abschluss wird angemerkt: "Es ist nicht böse gemeint, aber ich würde es gerne verstehen."