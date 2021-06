EM 2021: Fredi Bobics EM-Traum wird unerfüllt bleiben

Sie ist gestartet, und was haben die europäischen Fußball-Fans bislang schon wieder gezittert, gebetet, gejubelt und geweint. Die Fußball-EM zieht Menschen aller Nationen auf dem dicht bevölkerten Kontinent in ihren Bann. Keine Pandemie kann an der Begeisterung für die schönste Nebensache der Welt etwas ändern.

Das wissen auch die Experten von Magenta TV, der Pay-TV-Plattform der Telekom, die sich die Rechte an der Ausstrahlung des gesamten Turniers sichern konnte und mit Fredi Bobic sogar einen waschechten Europameister in seinem Team hat. Bobic war damals als frisch gebackener Torschützenkönig der Saison 95/96 zur EM in England gefahren. Dort gewann er mit der Deutschen Nationalmannschaft den Titel. In der nächsten Saison verewigte sich der Stürmer des VfB Stuttgart als Teil des "Magischen Dreiecks" mit einer unglaublichen Zahl in den Annalen des deutschen Fußballs. Fredi Bobic, Giovane Elber und Krassimir Balakow erzielten in dieser Spielzeit zusammen 49 Treffer. 1999 wechselte er zu Borussia Dortmund und wurde dort in der Saison 2001/02 Deutscher Meister.