Ein starkes Team: Eiskalt – Kritik zum Film im ZDF

Wenn's ein "Tatort" wäre, man würde diese Ausgabe des "starken Teams" sicher einen Themen-"Tatort" nennen. Es geht in "Eiskalt" um einsame Menschen in Berlin, um Alte und Betrogene. Doch im Zentrum steht bei allen Diebes- und Mordgelüsten letztlich die Einsamkeit. Enkeltrick, Briefkastenhilfe oder Catering: Vielfältig sind die Schlüssellöcher, durch die das Böse dringt. Mit dem Untertitel "Eiskalt" ist nicht nur das dunkle Treiben der Täter gemeint, sondern auch die Gefühlslage einer Stadtgesellschaft. Jörg Lühdorff, der Regisseur, setzt die Unwirtlichkeit – nicht zuletzt mit vielen Drohnenflügen über den Betonsilos der Vorstädte – immer wieder eindrucksvoll ins Bild. Der ZDF wiederholt den sehenswerten Krimi nun zur besten Sendezeit.

Einer ist im Krimi von 2019 besonders einsam: Sein Hobby besteht darin, dass er allerlei Kriminelle, Randalierer, Dealer, bei ihren Vergehen heimlich fotografiert und anschließend die Bilder an die Wand in seiner Wohnung hängt. Aber er hat auch hundert Kollegen von den Berliner Verkehrsbetrieben beobachtet und denunziert – und so jede Menge Hassmails auf sich gezogen. Sollte er aber deshalb auch aus dem Fenster geflogen sein?

Mittlerweile bringt es die ZDF-Krimireihe "Ein starkes Team" auf 84 Episoden. Der bis dato letzte Film, "Gute Besserung", wurde am 3. April ausgestrahlt. Weitere Filme sind bereits abgedreht, aber noch ohne Ausstrahlungsdatum. Derzeit wird zudem am 89. Film der langlebigen Reihe gearbeitet. In Berlin und Umgebung entsteht eine Folge mit dem Arbeitstitel "Die letzte Reise", in der Wachow und Garber eine Spur zu ihrem verschollenen Ex-Kollegen Ben Kolberg (Kai Lentrodt) zu finden glauben.