Love, Victor: Kritik zur 2. Staffel der Serie bei Disney+

Zur Erinnerung: Am Ende der ersten Staffel der Serie, die sich als eine Art Spin-off zum Kinoerfolg "Love, Simon" versteht, hatte sich der Highschool-Schüler gegenüber seinen Eltern geoutet. Zehn Folgen lang sah man Victor Salazar (Michael Cimino) dabei zu, wie er an seiner neuen Schule nach seinem Platz suchte, wie er seine Sexualität entdeckte und wie er sich schließlich in seinen Mitschüler Benji (George Sear) verliebte. In der letzten Folge dann das Coming-out, mit dem nun auch die neue Staffel beginnt.

Dennoch ist "Love, Victor" auch in der zweiten Staffel weit davon entfernt, ein Problem an das andere zu reihen. Zwar werden auch die Sorgen und Nöte all der präzise gezeichneten Nebenfiguren weiter beleuchtet – Victors bester Freund Felix (Anthony Turpel) etwa muss sich um seine schwer depressive Mutter kümmern. Die Leichtigkeit und der Humor, mit denen die Serie in der ersten Staffel verzaubert hat, bleiben aber auch in den neuen Folgen erhalten. Da mögen die Probleme noch so groß sein, am Ende einer jeden Folge steht dem Zuschauer dennoch ein seliges Lächeln im Gesicht. Ein Coming-out mag auch heute noch schwierig sein – oftmals aber ist es auch eine ganz wundervolle Sache.