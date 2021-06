Gwyneth Paltrow mag nur eine einzige Szene mit sich selbst

Im Laufe ihrer Karriere war Gwyneth Paltrow in insgesamt mehr als 40 Filmen zu sehen, darunter "Sieben" (1995), "Shakespeare in Love" (1998), "Schwer Verliebt" (2001) und "Iron Man" (2008). Nun hat die Oscar-Preisträgerin jedoch verraten, dass sie keinen dieser Filme noch einmal anschauen möchte. Sie habe Schwierigkeiten damit, sich selbst auf der Leinwand zu sehen – allerdings gebe es genau einen Film, der ihr keine Probleme bereitet: "The Royal Tenenbaums" (2001).

Wie die Schauspielerin am Dienstag beim Tribeca Filmfestival erzählte, sei die Tragikomödie von Kult-Regisseur Wes Anderson der einzige Film ihrer Karriere, den sie gerne ansieht. Sie schwärmte vor allem von den Dreharbeiten: "Ich erinnere an den Besuch meines Vaters", so Paltrow. "Er kam an dem Tag, an dem wir eine Szene drehten, in der ich aus dem Bus steige und Richie mich abholt, und mein Vater war da. Es war ein ganz besonderer Tag." Dieser Moment habe bis heute eine besondere Bedeutung für die 48-Jährige: "Ich hasse, hasse, hasse es auch wirklich, mich in einem Film zu sehen, und es ist sozusagen die einzige Szene, die ich von mir selbst in meiner ganzen Karriere sehen kann."