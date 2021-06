Rundfunkbeitrag: 8,11 Milliarden Euro wurden 2020 eingenommen

Trotz zahlreicher Verweigerer – etwa 3,28 Millionen Konten des Rundfunkbeitrags befanden sich 2020 in einer Mahnstufe oder in der Vollstreckung – nahmen die öffentlich-rechtlichen Sender in der Pandemie Summen in Milliardenhöhe ein. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erträge aus Rundfunkbeiträgen um 0,5 Prozent auf insgesamt 8,11 Milliarden Euro.