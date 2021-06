9-1-1 Notruf L.A.: ProSieben wiederholt 3. Staffel während EM

In den USA gilt die 911 als allgemeine Notrufnummer für Polizei und Feuerwehr. Gerade in Los Angeles klingelt es unter dieser Nummer unablässig in den Einsatzzentralen. Mord, Massenkarambolagen und andere Dramen scheinen insbesondere in der sehr actionlastigen Notfallserie "9-1-1 Notruf L.A." an der Tagesordnung zu sein. Sogar ein gewaltiges Erdbeben in der Stadt der Engel hat es im Rahmen der Reihe nach Ideen des Erfolgstrios Tim Minear ("Firefly", "American Horror Story") sowie Murphy und Brian Falchuk ("Glee", "American Horror Story") bereits gegeben.