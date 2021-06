Pokerface – nicht lachen! SAT.1 wiederholt ProSieben-Show

Mit "Last One Laughing" feierte Amazon Prime zuletzt große Erfolge. Ein ähnliches Konzept verfolgt "Pokerface", nur dass hier unter anderem Fußball-Legenden statt Comedians ein Lachverbot haben.

Was tun, fragt sich so mancher Sender, wenn die Fußball-Europameisterschaft vor der Tür steht. Schließlich ist abzusehen, dass das Großereignis trotz pandemischer Einschränkungen wieder Millionen vor den Fernseher respektive die digitalen Endgeräte locken wird. Alle, die nicht übertragen, haben das Nachsehen und zeigen vor allem Wiederholungen. Gut, wenn Letztere wenigstens am Rande mit Fußball punkten können. So wie die Comedyshow "Pokerface", die im Januar zuerst bei ProSieben ausgestrahlt wurde und nun auf SAT.1 wiederholt wird. Mit Lothar Matthäus, Pierre Littbarski und Thomas Häßler hat das Format immerhin einige Kickerlegenden zu Gast. Sie und andere Promis dürfen alles, nur nicht lachen.