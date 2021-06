Jennifer Lopez und Ben Affleck: Video soll Liebes-Comeback beweisen

Ein Hollywood-Traumpaar feiert offenbar sein Comeback: Bereits vor rund 20 Jahren waren Ben Affleck und Jennifer Lopez liiert – dann ging die Beziehung auseinander. In einem vom US-Magazin "Page Six" veröffentlichten Video sieht man den Schauspieler und die Sängerin nun wieder turtelnd zusammen – inklusive eines mitgefilmten Kusses. Die Klatschseite berichtete, dass es sich bei den Aufnahmen um ein gemeinsames Abendessen der Promis in Malibu handele. Dort sollen Affleck und Lopez den 50. Geburtstag von Lopez' Schwester gefeiert haben.