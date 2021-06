Sarah Knappik ist Mutter: "Marly ist mein Hauptgewinn"

Bekannt aus "Roseanne" und "Superman"

Schauspieler Ned Beatty verstorben

Er spielte in TV-Serien wie "Roseanne" und Kino-Klassikern wie "The Big Easy" mit. Für seine Rolle in "The Network" war Ned Beatty für einen Oscar nominiert. Im Alter von 83 Jahren ist er verstorben.

