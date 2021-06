Verrückt nach Fixi: Kritik zum Film bei ProSieben

Fixi als Allegorie der charakterlosen Hülle hält der auf Oberflächlichkeiten konzentrierten Gesellschaft den Spiegel vor und bietet dabei auch noch jede Menge Gelegenheit, über diesen Umstand zu lachen. Der Film bleibt stets auf Augenhöhe mit der jungen Zielgruppe, ohne anbiedernd zu wirken: Regisseur Marzuk erzählt die fantastische Geschichte der zum Leben erweckten Gummipuppe anhand glaubhafter Figuren – das macht es leicht, in Toms Welt einzutauchen. Dennoch ist "Verrückt nach Fixi" nicht nur für Teenager sehenswert. Das Drehbuch bietet so manche unvorhersehbare Wendung, was den Film angenehm von ähnlich gelagerten Stoffen abhebt.

Schließlich schlummert in jedem von uns ein kleiner Tom, der mit Unsicherheiten zu kämpfen hat – egal ob wir nun 14 oder 40 sind. Und wenn Tom am Ende des Films zu verstehen beginnt, dass wahre Schönheit mehr als pralle Brüste und volle Lippen bedeutet, dann ist diese Erkenntnis vielleicht nicht neu. Aber der "Generation Selfie" wird sie so charmant präsentiert, dass man beinah die Hoffnung bekommt, nicht mehr jedes Foto einer jungen Frau in den sozialen Medien werde zuerst mit "Hübscheeee <3" kommentiert.

Zuletzt war Lisa Tomaschewsky 2019 in dem Spielfilm "Gut gegen Nordwind" neben Nora Tschirner und Alexander Fehling im Kino zu sehen. Jascha Rust bleibt dagegen eher noch bei Fernsehserien: In den letzten Jahren wirkte er in "Bettys Diagnose", "In aller Freundschaft" oder "Alarm für Cobra 11" mit. Zudem war er in Nebenrollen in Karoline Herfurths "Sweethearts" und in "Takeover – Voll vertauscht" an der Seite der Lochis zu sehen.