Jan Böhmermann bekommt Kochsendung im ZDF: "Böhmi brutzelt"

Mit dieser Kochshow hatte wohl niemand gerechnet: Jan Böhmermann brutzelt demnächst im ZDF. Ob er das ernst meint?

Er hat diplomatische Krisen ausgelöst, die deutsche Popbranche bloßgestellt und zuletzt den Klatschillustrierten den Kampf angesagt. Was da noch kommen kann? Jan Böhmermann hat sich die Frage in überraschender Weise selbst beantwortet: Der "ZDF Magazin Royale"-Moderator produziert derzeit in Köln seine erste eigene Kochshow fürs ZDF.

"Böhmi brutzelt" ist der Sendetitel niedlich gewählt. Doch ist anzunehmen, dass es nicht nur ironiefrei ums Suppengrün geht, wenn der Satiriker "einen prominenten Gast aus Popkultur, Wissenschaft oder Journalismus an den Herd" bittet, um mit ihm "zu kochen, zu essen und zu plaudern". Oder vielleicht doch?

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Jeder Gast, so heißt es weiter in einer ZDF-Mitteilung vom Donnerstag, wähle sein eigenes Gericht aus, ein zweites komme vom Moderator selbst. Böhmermann: "Ich werde kochen, was ich kochen kann. Das ist nicht viel, denn ich bin ja zum Glück kein Profi, sondern nähere mich Kochen lieber von der praktischen Seite." Dennoch freue er sich "auf die Lieblingsgerichte" seiner Gäste, "ich interessiere mich einfach dafür, wer was warum gerne kocht und isst".

Gäste der zunächst auf sechs Folgen ausgelegten neuen Show sind Moderatorin Aminata Belli, Tänzerin Motsi Mabuse, Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, Starpianist Igor Levit, Entertainer Riccardo Simonetti sowie der Rapper und Musikproduzent Xatar.

"Böhmi brutzelt" ist erstmals am Freitag, 23. Juli, 10.00 Uhr, in der ZDF-Mediathek abrufbar. Neue Ausgaben folgen im Wochenrhythmus. Die Ausstrahlungen im linearen Fernsehen erfolgen ebenfalls wöchentlich: ab 24. Juli, samstags um 19.45 Uhr, bei ZDFneo. Wiederholungen laufen ab 15. August, sonntags, 23.15 Uhr, in Doppelfolgen.