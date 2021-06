Die Alm 2021: Das sind die Kandidaten der ProSieben-Show

Für die Neuauflage hat ProSieben die Show etwas umgekrempelt. So verzichtet man in der dritten Staffel auf Live-Shows und zeigt stattdessen sechs Episoden im wöchentlichen Turnus. Es bleibt also abzuwarten, wie der diesjährige Kampf um den Titel "Almkönig" ausgetragen wird: Denkbar wären etwa gegenseitige Nominierungen – die haben immerhin bereits in zahlreichen anderen Formaten ordentlich Konfliktpotenzial bewiesen.