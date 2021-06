Orgasmus – das höchste der Gefühle: Aufklärung zur Primetime bei 3sat

Was passiert eigentlich im Körper beim Orgasmus? Und wie häufig "kommen" ist gesund? Eine Dokumentation bei 3sat klärt darüber auf – zur besten Sendezeit am Donnerstagabend. Warum auch nicht!

Sie gelten als gesundheitsförderlich. Und sie sollen sogar Krankheiten vorbeugen: Orgasmen. Gleich mehrere Studien belegen das. So wird nachgewiesen, dass sich bei Mann und Frau nach dem Orgasmus eine erhöhte Anzahl von Immunglobulinen in Blut und Speichel nachweisen lässt. Zudem bewirkt das Hormon Oxytocin eine tiefere Entspannung. In der Folge erhöht sich die Regeneration des Körpers. Schade aber ist, nicht jeder erlebt den Genuss dieses "neuronalen Feuerwerks" im Gehirn. Lebt man deshalb womöglich "ungesünder"? Im Film "WissenHoch2: Orgasmus – das höchste der Gefühle" von Kristina Forbat und Denise Dismer, der am Donnerstag, 10. Juni, 20.15 Uhr, erstmals bei 3sat zu sehen ist, klären Wissenschaftler unter anderem auf über Sinn und Wirkungskraft eines Orgasmus im menschlichen Körper. Die Frage aller Fragen wird dabei auch geklärt: Wie häufig "kommen" ist denn nun gesund?