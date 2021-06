"Der Palast": Dreharbeiten zur neuen ZDF-Serie abgeschlossen

Als das "Las Vegas des Ostens" wurde der Berliner Friedrichstadt-Palast zu Zeiten des Kalten Krieges weltweit berühmt. Nun steht das Revuetheater erstmals im Zentrum einer fiktionalen Geschichte: Die Mitte November begonnenen Dreharbeiten zu "Der Palast" unter der Regie von Uli Edel gingen vergangene Woche in Berlin und Bayern zu Ende.

"Der Palast" ist eine Serie, die aus sechs Folgen à 45 Minuten besteht. Die Handlung, die unter der gemeinsamen Produktion von Constantin Television und dem ZDF erzählt wird, erinnert ein wenig an eine erwachsene Version von Erich Kästners Kinderbuchklassiker "Das doppelte Lottchen": Es beginnt im November 1988, kurz vor dem 40. Jahrestag der DDR. Im Ost-Berliner Friedrichstadt-Palast wird eine große Geburtstags-Show einstudiert. Die Tänzerin Chris (Svenja Jung) darf dabei ihr erstes Solo tanzen. Doch bevor es so weit ist, kommt es zu einer überraschenden Begegnung: Chris trifft auf Marlene (ebenfalls Svenja Jung), die – so wird schnell klar – ihre unbekannte Zwillingsschwester aus dem Westen ist.