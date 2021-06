TVOG-Jury 2021: Vier Coaches hören auf

Großes Stühlerücken bei "The Voice of Germany": Vier Jury-Mitglieder werden in der kommenden Staffel nicht dabei sein.

Wie ProSieben und SAT.1 mitteilten, legen Yvonne Catterfeld, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Samu Haber eine Pause ein. Wer sie in der Jury der Castingshow ersetzt, ist noch unklar. "TVOG"-Dauerbrenner Mark Forster und Nico Santos werden demnach auch in der elften Staffel dabei sein, zumindest ist von ihrem Abschied in der Pressemitteilung keine Rede.

"Liebe Yvonne, liebe Stefanie, lieber Rea, lieber Samu: Danke, dass ihr uns so viele grandiose Momente in der "The Voice of Germany"-Jubiläumsstaffel beschert habt. Ihr wisst: Niemals geht man so ganz. Wer einmal zur "Voice"-Familie gehört, ist immer wieder herzlich willkommen", sagte ProSieben- und SAT.1-Chef Daniel Rosemann.