Lupin: Neue Folgen der 1. Staffel ab Juni bei Netflix

Als Netflix im Januar den französischen Gentleman-Gauner auf die Zuschauer losließ, sprengte "Lupin" die Streamingrekorde. In Sachen Abrufzahlen hängte die Serie sogar das Kostümdrama "Bridgerton" und die grandiose Schach-Serie "Das Damengambit" in den Schatten. Das große Manko: Nach fünf Folgen war Schluss – mitten in der Geschichte. Die Corona-Pandemie hatte die Dreharbeiten verzögert.