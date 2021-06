Ekaterina Leonova bricht bei "Wunschmenü der Stars" in Tränen aus

Nach dem ersten Gang folgte der Gefühlsausbruch: Die VOX-Show "Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach" lebt neben den mehr oder weniger gelungenen Speisen auch vom Smalltalk der Prominenten. Was Frank "Buschi" Buschmann am Sonntagabend mit einer simplen Aussage in "Let's Dance"-Tanzprofi Ekaterina Leonova auslöste, hätte der Sportkommentator aber sicher nicht erwartet. Er bereitete den von Leonova gewünschten russischen Vinaigrette-Salat mit Rüben und Sauerkraut zu – offenbar wollte sich die Tänzerin auf ihre Wurzeln besinnen. "Du wirkst wie jemand, der unfassbar diszipliniert ist", bemerkte Buschmann.

Offenbar kamen daraufhin einige Erinnerungen hoch: "Das liegt an der Erziehung. Mein Papa ist sehr streng", so der "Let's Dance"-Star. "Meine Eltern sind zwar immer noch zusammen, aber ich muss sagen: Ich habe Liebe gespürt, aber ich habe keine Liebe gesehen." Stattdessen scheint es viel Ärger im Elternhaus der 33-Jährigen gegeben zu haben. "Jeden Tag waren nur Konflikte, Streit und Blut." Sie wurde sogar noch bildlicher: "Im echten Sinne. Das war bis zur Schlägerei."

Die Reaktion von Frank Buschmann ließ bei Leonova dann die Tränen fließen: "Du wirkst ein bisschen in dir selbst gefangen. Du bist nicht frei", meinte der Sportkommentator. Es sei an der Zeit für Leonova das zu tun, was sie glücklich machen würde, anstatt die Dinge, die von ihr erwartet würden. "Sie muss einfach loslassen", war sich Buschmann sicher. Kurz darauf kam Schauspielerin Janine Kunze vom Außengrill ins Esszimmer und schloss Leonova erstmal in die Arme. "Da lass ich euch einmal mit der Frau alleine, da sitzt sie da und weint!", so Kunze.