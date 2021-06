Verstehen Sie Spaß? Guido Cantz hört als Moderator auf

Programmdirektor Clemens Bratzler hob Cantz' Engagement und Ideenreichtum hervor. "Dass 'Verstehen Sie Spaß?' inzwischen gerade bei Jüngeren so beliebt ist und auf YouTube so viele Follower hat wie kein anderes ARD-Format, ist auch sein Verdienst", so Bratzler. Vor allem als Lockvogel habe der 49-Jährige Maßstäbe gesetzt.

Nun ist offenbar Zeit für eine Frischzellenkur: "Wenn er nun aufhört, wird der SWR 'Verstehen Sie Spaß?' einmal mehr erneuern und weiterentwickeln – wie schon öfter in der mehr als 40-jährigen Erfolgsgeschichte." Das Ziel sei es, Fernsehen und Social Media noch weiter zu verzahnen. Über 1,3 Millionen Menschen sehen sich die Streiche auf dem YouTube-Kanal an; Facebook und Instagram stehen ebenfalls im Fokus.

Erstmals begrüßte Guido Cantz im April 2010 die Fernsehzuschauer zur ältesten Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Über 150 Mal verlud er mit verschiedenen Scherzen seine Opfer. Am 17. Juli, 21. August, live am 9. Oktober sowie am 18. Dezember schmeißt er sich in der ARD die letzten Male in seinen Show-Anzug.