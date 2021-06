Der Anwalt der Tiere: Lebenslinien-Porträt über Friedrich Mülln

Tierquälerei war für Friedrich Mülln, der im Berchtesgadener Land aufwuchs, von Kindesbeinen an ein Gräuel. Als er im Fernsehen sah, wie man Ferkel kastrierte, beschloss er, alles zu tun, um solche Zustände zu beenden. Das "Lebenslinien"-Porträt von Kim Koch zeigt einen der erfolgreichsten heutigen Tierschützer Deutschlands. Gemeinsam mit seiner Freundin hat er die lange gehegte Vision eines eigenen spendenfinanzierten Tierschutzvereins verwirklicht. Mülln wird von den Behörden ernst genommen und bei seiner Arbeit von zahlreichen Whistleblowern unterstützt. In der Massentierhaltung hat er den "Klimakiller Nummer eins" erkannt und will so lange weitermachen, "bis es eine Zukunft ohne Ausbeutung von Tieren gibt". Dabei legt er sich notgedrungen auch mit "gewaltbereiten Gegnern" und mit mächtigen Konzernen an.