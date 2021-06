Joshua Kimmich: Sein Weg in die Weltklasse – ZDF-Doku über den Bayern-Star

Wird Joshua Kimmich eines Tages der Nachfolger von Manuel Neuer als Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft? Eine neue ZDF-Doku stellt den Fußball-Profi vor und rekapituliert Kimmichs erfolgreiche Karriere.

das aktuelle sportstudio – die doku: Joshua Kimmich: Sein Weg in die Weltklasse Dokumentation • 05.06.2021 • 23:00 Uhr

Am 5. März 2016 kam Borussia Dortmund gegen den Primus Bayern München nicht über ein Unentschieden hinaus – eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschale. Die Null stand für die Elf des damaligen Trainers Pep Guardiola auch deswegen, weil in der Innenverteidigung ein damals 21-Jähriger alle BVB-Bemühungen zunichtemachte: Joshua Kimmich.

Fußballfans werden sich an die eindringliche Rede des spanischen Erfolgstrainers auf seinen Zögling im Mittelkreis unmittelbar nach Abpfiff noch lebhaft erinnern. Energisch redete der Katalane auf den Nachwuchsstar ein, tätschelte ihm das Gesicht und packte ihn am Hals. Heute ist aus dem hoffnungsvollen Shootingstar von damals ein Führungsspieler, ein "Mentalitätsmonster" geworden. Die ZDF-Doku "Joshua Kimmich: Sein Weg in die Weltklasse" blickt nun auf Kimmichs eindrucksvolle Entwicklung zurück.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Was für Joshua Kimmich einst in der Jugend des VfB Stuttgart begann – übrigens an der Seite seines heutigen Mannschaftskameraden Serge Gnabry -, erwies sich für den deutschen Fußball als absoluter Glücksfall. Zunächst noch als stürmender Rechtsverteidiger im Einsatz, emanzipierte sich der gebürtige Rottweiler rasch von seiner Ursprungsposition. Heute gibt er aus dem Mittelfeldzentrum den Takt seiner Mannschaft vor und gilt längst als einer der besten Sechser der Welt. Experten wie Fans sehen Kimmich, der mit seinem unbändigen Willen und Ehrgeiz in der Tradition von Mittelfeldleadern wie Stefan Effenberg steht, als legitimen Nachfolger von Manuel Neuer auf das Kapitänsamt, beim FC Bayern wie auch in der Nationalmannschaft.

Bevor sich Joshua Kimmich mit der deutschen Nationalmannschaft auf die Mission EM-Titel begibt, beleuchtet "Joshua Kimmich: Sein Weg in die Weltklasse", ein Film im Rahmen der ZDF-Reihe "das aktuelle sportstudio – die doku", wie der Mittelfeldmann zur unverzichtbaren Stütze wurde. Dafür baten die Filmemacher Jan Mendelin und Lars Ruthemann eine Reihe von Fußball-Koryphäen für eine Einschätzung vor die Kamera. Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw und Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kommen ebenso zu Wort wie der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, und sein designierter Nachfolger Oliver Kahn.

Kimmich selbst blickt unter anderem auf die Saison zurück, die er mit dem FC Bayern und Coach Hansi Flick mit dem historischen Sextuple abschloss – inklusive des emotionalen Champions-League-Siegs in Lissabon. Damals übrigens in der Rolle des Rechtsverteidigers. Im Finalturnier konnte sich Kimmich seinen Lebenstraum erfüllen. Neben allen sportlichen Erfolgen thematisiert die einstündige Dokumentation auch die wichtigsten Charaktereigenschaften des Kickers, etwa seinen unbändigen Ehrgeiz. Außerdem geht der Fußballstar auf eine Zeitreise und besucht unter anderem seine ehemalige Grundschule in Bösingen und die Nachwuchsakademie des VfB Stuttgart.

das aktuelle sportstudio – die doku: Joshua Kimmich: Sein Weg in die Weltklasse – Sa. 05.06. – ZDF: 23.00 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH