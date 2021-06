Sieben Stunden: Kritik zum Film bei ARTE

Mit einem Trauma und dem Gefühl, in der Opferrolle zu stecken – genau damit muss Hanna Rautenberg (Bibiana Beglau) nach einer brutalen Vergewaltigung kämpfen. Doch Opfer sein will sie nicht. Um jeden Preis kämpft die Sozialtherapeutin dafür, in ihr altes Leben zurückzufinden. Was einfach klingt, wird im Fernsehdrama "Sieben Stunden" zur harten Aufgabe, bei der die Hauptfigur nicht nur sich selbst fast verliert. Grimme-Preisträger Christian Görlitz widmet sich mit seinem Film einem sensiblen und schweren Thema, das auf einer wahren Begebenheit basiert. ARTE wiederholt das Drama nun zur besten Sendezeit.