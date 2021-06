Wer wird Millionär? – 1500. Sendung und Günther Jauch weiß von nichts

Eigentlich hat Jauch, der am 13. Juli 65 Jahre alt wird und damit ein Alter erreicht, an dem man in weiten Teilen der berufstätigen Bevölkerung bislang in Rente ging, den größten Feiermoment dieses Jahres vermutlich privat schon hinter sich: Er ist von seiner Covid-19-Erkrankung genesen. Die hatte ihn Anfang April fast genau zeitgleich mit dem Start einer Impf-Werbekampagne, der er sein prominentes Gesicht geliehen hatte, überrascht.