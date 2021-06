Im Niemandsland: Kritik zum Film bei ARTE

Eben haben sie noch den Mauerfall gefeiert, die Mauerspechte und die Trabbifahrer in langen Schlangen, wie die Eingangsszenen des Debütspielfilms "Im Niemandsland" von Florian Aigner zeigen. Aber jetzt, im Frühsommer 1990, kommt erst mal das dicke Ende nach: Der Westberliner Familienvater Alexander Behrendt (Andreas Döhler) will das Häuschen seines Großvaters in Kleinmachnow zurück, der Juristen-Slogan "Rückgabe vor Entschädigung" bestärkt ihn in seinem Rechtsverständnis. Da sitzt er nun in seinem wild plakatierten Camper vor dem Haus, der Mann aus Westberlin, und schreit den neuen Bewohnern mit "Stasi raus!"-Rufen ihr Unrecht entgegen.