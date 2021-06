"The Masked Dancer" soll auch nach Deutschland kommen

Das Spin-off funktioniert ähnlich wie "The Masked Singer": Promis stecken in aufwendigen Kostümen, ein Panel und die Zuschauer raten, wer sich unter welcher Maske verbirgt. Der Unterschied: Die Promis singen nicht, sondern tanzen. Die Identität der Tänzer kann lediglich mit Hilfe von Hinweisen erraten werden.

In den USA feierte "The Masked Dancer" am 27. Dezember 2020 beim Sender FOX erfolgreich Premiere. Der britische Ableger von "The Masked Dancer" wurde am 29. Mai bei ITV ausgestrahlt und erreichte auf Anhieb über 3 Millionen Zuschauer und mit 24,2 Prozent die Marktführerschaft.