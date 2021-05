Manuel Cortez nach Corona-Erkrankung im Krankenhaus

Bereits vergangene Woche teilte Manuel Cortez der Öffentlichkeit seine Covid-19-Erkrankung mit. "Leider muss ich sagen, dass ich Corona habe", verkündete der Schauspieler am vergangenen Montag seinen Fans via Instagram. Seinen 42. Geburtstag musste er deshalb im Bett verbringen. Alles sah zunächst nach einem milden Verlauf der Infektion aus. Doch eine Woche später liegt Cortez im Krankenhaus. "So kann's auch gehen", leitete er am Sonntag eine Instagram-Story ein und berichtete von den zurückliegenden Tagen. "Mein Corona-Verlauf war erst sehr entspannt, dann habe ich immer höheres Fieber gekriegt und habe dann angefangen, schwer zu atmen."