Inga Lindström: Der schönste Ort der Welt – große Gefühle und ein Trauma

Auch in der 89. Ausgabe der von Christiane Sadlo kreierten "Inga Lindström"-Reihe, "Der schönste Ort der Welt" (Regie und Drehbuch, gemeinsam mit Aline Ruiz, Oliver Dieckmann) treffen wieder Schwedens schöne Ostseeküste und die großen Gefühle ihrer Anwohner aufeinander. Maja (Zoe Moore), damals schwer in ihren Freund Elias (Paul Triller) verliebt, hat einst einen Anruf ihres jüngeren Bruders abgeblockt und sich die Schuld an dessen kurz darauf erfolgtem Unfalltod gegeben.