"Joker"-Regisseur Todd Phillips arbeitet offenbar an der Fortsetzung

Nachdem Heath Ledger 2008 in Christopher Nolans "The Dark Knight" den Joker gab, galt die Rolle des bösartigen Clowns als durchgespielt. Dann kam Joaquin Phoenix mit seiner Oscar-prämierten Performance des Batman-Gegenspielers und belehrte Kinofans mit "Joker" (2019) eines besseren. Insgesamt war das Werk von Todd Phillips elfmal für einen Goldjungen nominiert. Nach Informationen des "Hollywood Reporters" möchte Regisseur und Co-Autor Phillips an den Erfolg anknüpfen – und schreibt demnach schon am zweiten Teil über den geschminkten Wahnsinnigen aus Gotham City.