Jana Pareigis ist die neue Moderatorin der "heute"-Nachrichten

Neues Gesicht im Moderatorenteam der "heute"-Nachrichten im ZDF: Wie der Sender am Donnerstag bekannt gab, tritt ab Juli 2021 Jana Pareigis ihren Dienst in der ZDF-Hauptnachrichtensendung an. Demnach präsentiert sie die 19-Uhr-Sendung fortan im Wechsel mit Barbara Hahlweg und Christian Sievers. Bettina Schausten, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles, begrüßte den Neuzugang im Nachrichtenteam. "Ich freue mich sehr, dass wir Jana Pareigis für die Aufgabe gewinnen konnten." Die 39-Jährige sei "eine im Nachrichtenjournalismus erfahrene, erstklassige Kollegin". Schausten zeigte sich überzeugt, dass Pareigis "unser 19-Uhr-Team bereichern wird".