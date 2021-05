Petra Gerster bei "heute"-Nachrichten verabschiedet: "Lebbe geht weider!"

Zwar bekam sie kurz feuchte Augen und rang um Fassung, aber dann fing sie sich wieder im Stile eines Profis: Petra Gerster moderierte am Mittwoch ein letztes Mal die "heute"-Nachrichten und verabschiedete sich in den Ruhestand. Mit einem Blumenstrauß in der Hand, den sie vom Kollegen Norbert Lehmann stellvertretend vom ganzen Team erhielt, entschied sich die 66-Jährige für sportliche Abschiedsworte: "Ich verabschiede mich heute ausnahmsweise mal einen Fußball-Philosophen zitierend, den früheren Eintracht-Frankfurt-Trainer Stepanovic, genannt Stepi", erklärte Gerster und fügte in feinstem Hessisch hinzu: "Lebbe geht weider. Machen Sie es gut!"