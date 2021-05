"Haus des Geldes": Erster Teaser zur letzten Staffel

Mit der spanischen Serie "Haus des Geldes" landete Netflix einen seiner größte internationalen Hits. Nun steht das Ende der beliebten Bankräuber-Saga bevor: Wie der Streaming-Riese bekannt gegeben hat, steht das letzte Kapitel der packenden Thriller-Serie in den Startlöchern – und Zuschauer haben gleich doppelten Grund zur Freude. Allerdings brauchen sie auch eine Extraportion Geduld.

Staffel fünf der erfolgreichen spanischen Produktion kommt nämlich in zwei Häppchen daher. Den Auftakt des Serienfinales machen fünf Episoden von "Haus des Geldes: Teil 5" am 3. September. Die abschließenden fünf Folgen werden erst am 3. Dezember veröffentlicht.