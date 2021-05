Tatort Bremen: Kritik und Interview mit Jasna Fritzi Bauer

Eine der drei Neuen werden die Zuschauer schon kennen: Luise Wolfram hat bereits fünfmal die BKA-Ermittlerin Linda Selb im Bremer Tatort gespielt. Künftig erhält sie Unterstützung vom Dänen Dar Salim, der unter anderem schon in der Serie "Game of Thrones" zu sehen war und jetzt in die Rolle des Ermittlers Mads Andersen schlüpft. Die Dritte im Bunde ist Jasna Fritzi Bauer, bekannt durch die Fernsehserien "jerks" und "Rampensau". Sie spielt die junge Kommissarin Liv Moormann, die mit sehr viel Engagement die Chance ergreift, in der Mordkommission zu arbeiten – und dabei oft übers Ziel hinausschießt und zu forsch auftritt. Privat ist Jasna Fritzi Bauer nicht unbedingt ein riesiger Krimi-Fan, wie sie im prisma-Interview verrät: "Ehrlich gesagt grusele ich mich sehr schnell, und das auch bei Krimis. Darum kann ich sie nicht immer genießen." In der Rolle der Kommissarin fühlte sie sich aber direkt wohl. "Es ist großartig. Wir haben alle zusammen als frisch gekürtes Tatort-Kommissaren-Team sehr viel Spaß an unserem neuen spannenden Job gefunden", berichtet sie.