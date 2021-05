Die Queen: 3sat wiederholt preisgekrönten Film über Elizabeth II

Das Spiel mit der Macht und die Hilflosigkeit der Mächtigen faszinierten Starregisseur Stephen Frears: In seinem oscarprämierten Meisterwerk "Die Queen" von 2006 verbindet er die Staatssymbolik mit der privaten Unfähigkeit zu trauern. Dafür blendet er auf die Schicksalstage der britischen Nation zurück: Im September 1997 erschüttert die Nachricht vom Tode Dianas die Öffentlichkeit. Während viele Briten ihre Gefühle öffentlich zelebrieren, zieht sich eine völlig zurück: die Königin. Frears zeigt das zähe Ringen Tony Blairs mit der von Helen Mirren gespielten Königin um die angemessene Reaktion auf den Tod der Prinzessin. 3sat wiederholt das Meisterwerk im Rahmen des Thementags "Adel verpflichtet".

Das Verhältnis zwischen Blair (Michael Sheen) und Elizabeth II. bildet das Schlüsselelement der Story. Vier Monate nach seiner Ernennung zum Premier stellt der Fall Diana für Blair eine Bewährungsprobe dar. "Zurückhaltend und nüchtern im privaten Kreise trauern", lautet das Credo der Queen in diesem Trauerfall. Die königliche Familie zieht sich auf den Landsitz Balmoral zurück, auch, um die Prinzen Harry und William zu schützen. Angesichts einer solchen Tragödie nicht mit dem Protokoll brechen zu können oder zu wollen – dieses Verhalten akzeptiert das Volk nicht. Anti-monarchistische Tendenzen werden laut. Doch statt seinen eigenen Vorteil aus der schlechten Stimmung zu ziehen und seine Beliebtheit zu steigern, setzt sich Tony Blair mit seinen aalglatten PR-Beratern für die Regentin ein. Die echte Queen zeigte sich vom Film Insidern zufolge "most definitely amused".