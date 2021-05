Diana-Interview: Prinz William schockiert über "betrügerische Art" der BBC

Das legendäre BBC-Interview mit Prinzessin Diana 1995 kam nur mittels gefälschter Dokumente zustande. Das geht aus einem Untersuchungsbericht hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dianas Söhne, Prinz William und Prinz Harry, zeigten sich in ihren Erklärungen schockiert.

Es war einer der wohl legendärsten TV-Momente der BBC: 1995 sprach Prinzessin Diana in einem Fernsehinterview offen über die Ehe mit Prinz Charles und verkündete: "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng." Doch nun hat eine Untersuchung ergeben, dass die Prinzessin im Vorfeld wohl getäuscht wurde. Dianas Söhne, die Prinzen William und Harry, zeigten sich in ihren offiziellen Erklärungen erschüttert und erhoben harsche Kritik an den Vertuschungsversuchen des Senders.