Biopic über Cher: Leben der Pop-Ikone soll verfilmt werden

"Universal macht ein Biopic mit meinen Freunden", erklärte die Sängerin am Mittwoch in gewohnt euphorischer Schreibweise auf ihrem Twitter-Profil. Das Drehbuch soll von keinem Geringeren als Oscar-Preisträger Eric Roth stammen, der mit Filmen wie "Forrest Gump" und "Der seltsame Fall des Benjamin Button" bereits an so manchem Kassenschlager beteiligt war.

Produziert werden soll der Film von Judy Craymer ("Mamma Mia!"), Gary Goetzman ("My Big Fat Greek Wedding") und Cher höchstpersönlich. Das Produzenten-Duo und die Künstlerin hatten bereits für "Mamma Mia! Here We Go Again" zusammengearbeitet. "Gary und ich sind begeistert, wieder mit Cher zu arbeiten und dieses Mal ihre ermutigende und lebensnahe Odyssee auf die Leinwand zu bringen", erklärte Craymer in einem Statement. Man könne nicht anders, "als von Chers überlebensgroßem Talent, ihrer Stärke, ihrem einzigartigen Witz, ihrer Wärme und ihrer Vision angezogen und inspiriert zu werden", so Craymer weiter.