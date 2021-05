Ellen DeGeneres hört auf: Wird Tiffany Haddish ihre Nachfolgerin?

Die 41-Jährige sprang bereits in der Vergangenheit für DeGeneres ein. Darüber hinaus sammelte die Schauspielerin ("The Last O.G.") und Moderatorin Erfahrungen in der CBS-Sendung "Kids Say The Darndest Things". Zudem war sie 2017 Gastgeberin von "Saturday Night Live". Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin und Moderatorin ist Tiffany Haddish auch als Stand-Up-Comedian aktiv – und das sehr erfolgreich. In diesem Jahr gewann sie mit ihrer CD "Black Mitzvah" einen Grammy in der Kategorie "Best Comedy Album".