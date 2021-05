Martin Rütters Rat an Giovanni di Lorenzo: Hol dir einen dummen Hund

Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", moderiert die Talkshow "3nach9", und doch solle sich Giovanni di Lorenzo nach Rat des Hundeexperten Martin Rütter einen "besonders doofen Hund" zulegen? In der vergangenen Ausgabe der Talksendung am Dienstagabend stellte di Lorenzo seinen Gast zu Rede, was ihn zu dieser spitzzüngigen Aussage gebracht habe. Zunächst erklärte Rütter, er glaube nicht, dass di Lorenzo "aus tiefster Seele" ein Hundemensch sei, was dieser energisch verneinte.