Film über Germanwings-Absturz von 2015 geplant

Vom Germanwings-Absturz bis zum Mordversuch an Alexej Nawalny: In Zusammenarbeit mit der Spiegel-Gruppe arbeitet die UFA künftig an dokumentarischen und fiktionalen Filmen und Serien.

Mit dem Wirecard-Skandal nahm sich der RTL-Streamingdienst TVNOW kürzlich einen der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der letzten Jahre vor und machte daraus ein Dokudrama. Prägende Ereignisse unserer Zeit in Serien- oder Filmform aufzuarbeiten, darin sehen nun auch die Spiegel-Gruppe und die Filmproduktionsfirma UFA ein Potenzial. Am Mittwoch gaben die Unternehmen bekannt, künftig zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Filmprojekte zu entwickeln. Schon jetzt seien Themen wie der Mordversuch an dem russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny und die Rekonstruktion des Absturzes von Germanwings-Flug 9525 im Jahr 2015 in der Entwicklung.