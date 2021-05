"Die Wütenden": Systemsprenger aus dem wahren Leben

Es war ein Überraschungserfolg des Kinojahres 2019: "Systemsprenger", jenes Drama über ein zutiefst traumatisiertes Mädchen, welches seine Gefühle in Wutausbrüchen und Schreiattacken zum Ausdruck bringt, erhielt zahlreiche Preise: vom Silbernen Bären bis zum Deutschen Filmpreis in gleich acht Kategorien. Was unter anderem an der grandiosen schauspielerischen Leistung der bei den Dreharbeiten erst zehnjährigen Helena Zengel lag. Doch es waren auch die erschütternden Fehler im deutschen Betreuungssystem, welche die Regisseurin und Drehbuchautorin Nora Fingscheidt in dem Spielfilm abbildete. Wie nah diese tatsächlich an der Realität sind, das zeigt die Reportage "Die Wütenden. Wenn Kinder das System sprengen" aus der ZDF-Sendereihe "37°".