Let's Dance 2021: Rurik Gislason ist für Pascal Hens jetzt der Favorit

Bei "Let's Dance" steht die Entscheidung an: Noch vier Paare sind dabei und wollen ins Finale. prisma-Experte Pascal Hens hat einen klaren Favoriten. Und er warnt davor, Simon Zachenhuber zu unterschätzen.

Der junge Boxer steht als einer von vier Kandidaten im Halbfinale. Punktemäßig fiel er im Vergleich zu den anderen drei Promis in der vergangenen Show aber deutlich ab. Stehen die Finalisten damit quasi schon fest? Nein, glaubt Pascal Hens, 2019 selbst als Sportler "Dancing Star". "Für Simon wird es schwer, an die anderen ranzukommen", meint "Pommes". Aber: "Ich glaube, dass viele für ihn anrufen. Es sollte sich niemand zu sicher sein."

Warum kommt Simon bei den Zuschauern so gut an? "Er ist einfach ein junger, sympathischer Sportler. Ehrgeizig. Und wenn man sich jedes Mal so freut, eine Runde weiter zu sein, wie Simon, dann kann man ihn nur lieben."