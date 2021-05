Carolin Kebekus im prisma-Podcast: Irgendwann Prinzessin sein

Die 41-Jährige bezeichnet sich selbst als Comedian, gelegentlich auch mal als Quatschmacherin, "weil ich allgemein sehr leicht zu erheitern bin", wie Carolin Kebekus im Studio sagt, in dem wir uns für die Aufnahme einer neuen Folge unseres prisma-Podcasts "HALLO!" treffen. In ihrer "Carolin Kebekus Show", die ab dem 27. Mai im Ersten in die zweite Runde geht, wirft sie wieder ihren ganz eigenen Blick auf die Welt – gewohnt bissig, mit Haltung und natürlich ganz viel Humor. Dafür sorgen alleine schon Gäste wie Komiker Kurt Krömer oder die populäre Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim.

Den Text hat die Entertainerin bereits fertig geschrieben. Kleine Kostprobe? "Alle Mädchen wollen irgendwann Prinzessin sein", beginnt Carolin Kebekus zu lesen. "Jetzt fragt man sich, was denn so eine Prinzessin aus einem Grimm'schen Märchen besonders kann, was man unbedingt auch können will. Ich sag's euch: nix, absolut gar nix!" Köstlich, was die Entertainerin da liest! Und irgendwie mehr als eine Premiere. Sie können gespannt sein auf die Veröffentlichung im Herbst – oder jetzt schon reinhören in unseren Podcast und sich diese exklusive Vor-Vorlesung anhören.