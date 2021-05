Batman v Superman: Dawn of Justice – Kritik zum Film bei Pro7

Superman fährt niemand so einfach um, nicht einmal Batman. Als er im Batmobil in hoher Geschwindigkeit auf ihn zuhält, prallt er einfach ab. Der gepanzerte Wagen zerschellt zum Schrotthaufen. Frustriert zwängt sich Batman raus – und sieht sich sogleich gegen eine Betonmauer geschleudert. Der Fledermausmann wird tief in die Trickkiste greifen müssen, um dem Übermenschen beizukommen ... Auch wenn der Zoff zwischen den beiden Heroen in "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) dramaturgisch nicht vollends motiviert ist – als metapyhsisches Kräftemessen funktioniert die "Man of Steel"-Fortsetzung grandios. ProSieben zeigt das Aufeinandertreffen der Comic-Giganten in einer Wiederholung zur besten Sendezeit.