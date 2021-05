GNTM 2021: Wolfgang Joop schwärmt von Heidi Klum

In einem Interview outet sich Wolfgang Joop als großer Fan von Heidi Klum. Außerdem verrät Joop, was er über die aktuellen GNTM-Kandidatinnen denkt.

Außerdem sei sie diszipliniert und lege eine "natürliche Heiterkeit" an den Tag, wie der Designer befand. Er urteilte, Klum sei "ein echtes Vorbild für jede Frau – denn Heidi lebt das Modell 'Emanzipation' schon seit vielen Jahren". Zwar habe es zwischen den beiden "ein paar Dinge zu klären" gegeben, als Joop zur aktuellen Staffel von "Germany's next Topmodel" zurückkehrte, aber: "Schnell hat Heidi mich erobert", versicherte Wolfgang Joop.

Derzeit sucht Joop für seine Mode- und Kosmetiklinie eine Markenbotschafterin – auch bei GNTM. In der neuen Episode der Modelshow, die ProSieben am Donnerstag, 13. Mai, 20.15 Uhr, ausstrahlt, ist er Gastjuror. "Die Diversität der Models bietet mir und ihnen eine große Chance auf eine eventuelle erfolgreiche Zusammenarbeit", sagte Joop. Für die aktuellen Teilnehmerinnen der ProSieben-Show hatte der Designer viel Lob übrig. "Selten war die Entscheidung so schwer für mich", betonte er.

Kandidatin Soulin lobte er als "orientalische Schönheit", während er bei Romina vor allem den Kontrast zwischen ihren roten Haaren und der blassen Haut hervorhob. Über Curvy Model Dascha urteilte Joop: "Natürlich fällt Dascha mit ihrer Ungezwungenheit und ihren Kurven aus der Reihe der typischen Model-Vorstellungen und ist deshalb so neu und erfrischend in ihren Auftritten." Liliana habe laut Joop dagegen "Sex-Appeal pur", und Alex bezeichnete Joop als "Star of the moment".