ServusTV-Doku zeigt, wie Cher einen Elefanten rettete

In den 60er-Jahren feierte Cher mit Hits wie "I Got You" auf der ganzen Welt Erfolge, ein Star ist sie noch heute. Vom Ruhestand ist die 74-Jährige immer noch weit entfernt: Erst 2019 stand sie fit wie eh und je für die "Here We Go Again Tour" auf der Bühne, einer Live-Reihe anlässlich der ABBA-Musical-Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again", in der sie eine tragende Rolle spielte. Auch in den sozialen Netzwerken ist die US-Amerikanerin bis heute aktiv. Nun sorgt die Sängerin erneut für Schlagzeilen: Gemeinsam mit einer Gruppe aus Tierärzten und freiwilligen Helfern gelang es Cher, den "einsamsten Elefanten der Welt" zu befreien.