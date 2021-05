Früherer ZDF-Intendant Karl-Günther von Hase gestorben

Der frühere ZDF-Intendant Karl-Günther von Hase ist tot. Er starb am vergangenen Sonntag im Alter von 103 Jahren. Das teilte der Sender am Montag mit. Der amtierende ZDF-Intendant Thomas Bellut würdigte von Hase als einen "zukunftsweisenden Weichensteller für eine Internationalisierung des ZDF".

"Der versierte Diplomat Karl-Günther von Hase hat sich in seiner Amtszeit auch für eine Internationalisierung des Senders eingesetzt", erklärte der 66-Jährige in seinem Statement. "Viele Beziehungen zu anderen Sendern und Institutionen in aller Welt reichen in seine Amtszeit zurück."

Karl-Günther von Hase wurde am 15. Dezember 1917 in Wangern/Niederschlesien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der daran anschließenden sowjetischen Kriegsgefangenschaft ging er 1950 an die Diplomatenschule in Speyer. Bereits ein Jahr später war er im Protokoll des Auswärtigen Amtes in Bonn tätig, ehe er 1952 nach Washington D.C. wechselte und von dort 1953 nach Ottawa, Kanada, versetzt wurde. 1958 übernahm von Hase schließlich die Leitung der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes, ehe er vier Jahre später zum Leiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung im Range eines Staatssekretärs berufen wurde.